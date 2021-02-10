في تحرك عاجل.. 50 عضواً بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون «بايدن» بالضغط على «أردوغان»

حثّ السيناتور الأمريكي الديمقراطي رون وايدن والجمهوري وماركو روبيو، إدارة بايدن الجديدة على الضغط على الحكومة التركية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي يتضمن حملة قمع استبدادية متزايدة ضد المعارضة، على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأشار الخطاب الذي وقعه أكثر من 50 عضوًا آخر في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتهميشه للمعارضة الداخلية، وإسكات أو حشد وسائل الإعلام الناقدة، وفصل القضاة المستقلين، واستبدالهم بالموالين للحزب، وسجن عشرات الصحفيين.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم للرئيس بايدن، “كما أن سياسة الرئيس أردوغان الخارجية قد أصبحت أكثر عدوانية وقتالية بمرور الوقت. في السنوات الأخيرة، هاجم بوقاحة الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، والذين يقاتلون داعش في سوريا، واشترى أنظمة دفاع جوي روسية على الرغم من التحذيرات من أنها لا تتوافق مع التكنولوجيا الأمريكية، وشجّع أذربيجان على استخدام العنف لتسوية نزاع إقليمي مع أرمينيا “.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ، “حاول الرئيس أردوغان أيضًا الضغط على الولايات المتحدة ودول أخرى لتسليم المواطنين الأتراك، الذين يلقي باللوم عليهم في الانقلاب الفاشل في عام 2016. وقد سعت حكومة أردوغان إلى إسكات المنتقدين في الولايات المتحدة مثل أنس كانتر، لاعب الدوري الاميركي للمحترفين والمدافع عن حقوق الإنسان، من خلال ملاحقة أسرته في تركيا، ووضع نشرة إنتربول حمراء عليه”.

ويلاحظ أعضاء مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة لديها فرصة كبيرة للتأثير على سجل حقوق الإنسان المقلق لتركيا، لأنها حليف مهم في منطقة رئيسية من العالم.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تضع الحلفاء والشركاء على مستوى أعلى، وأن تتحدث معهم بصراحة حول قضايا حقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي”.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم للرئيس بايدن: “نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، والإفراج عن السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، وعكس مسارهم السلطوي”.