بليحق: هناك صعوبات أمام إجراء الاستفتاء قبل موعد الانتخابات

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن مباحثات لجنة المسار الدستوري في جولتها الثالثة، كشفت عن صعوبات أمام عملية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وبين بليحق أن الجولة ناقشت إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018، وذلك من حيث توافر الإمكانيات المادية والفنية، إلا أن المباحثات أكدت أن المفوضية تحتاج إلى مدة 7 أشهر، وفي حال تم رفض الاستفتاء من قبل الشعب ستطول الإجراءات إلى ما بعد موعد عقد الانتخابات.

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