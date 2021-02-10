الوطني لمكافحة الأمراض يبحث التعاون مع المنظمات الدولية لتجهيز حملة التطعيم ضد كورونا

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماعا اليوم، برئاسة بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا وممثلي عن منظمة الطفولة “اليونيسيف” في ليبيا، وذلك حول بحث أوجة التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمات الدولية والتجهيز لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا والمشاركة في اعداد خطط التدريب للعناصر العاملة في مجال التطعيم داخل المرافق الصحية في مختلف انحاء البلاد .

وبحسب إيجاز صحفى للمركز، تم مناقشة كيفية تدليل الصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل عند وصول التطعيمات والحلول المقترحة لنجاح حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.