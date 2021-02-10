ليبيا الان

الوطني لمكافحة الأمراض يبحث التعاون مع المنظمات الدولية لتجهيز حملة التطعيم ضد كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماعا اليوم، برئاسة  بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، مع  مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا وممثلي عن منظمة الطفولة “اليونيسيف” في ليبيا، وذلك حول بحث أوجة التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمات الدولية والتجهيز لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا والمشاركة في اعداد خطط التدريب للعناصر العاملة في مجال التطعيم داخل المرافق الصحية في مختلف انحاء البلاد  .

وبحسب إيجاز صحفى للمركز، تم مناقشة كيفية تدليل الصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل عند وصول التطعيمات والحلول المقترحة لنجاح حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك