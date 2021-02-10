السيسي في تهنئته للمنفي يؤكد أهمية توحيد البلاد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تهانيه لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، أعرب فيه عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد ينهي الانقسام في البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن السيسي أكد أهمية عمل كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

من جانبه أشاد الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي بالمساهمة الفعالة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصة من خلال المبادئ الأساسية المضمنة في إعلان القاهرة.

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