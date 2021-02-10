النمروش يبحث مع وفد عسكري بريطاني الأوضاع الأمنية في ليبيا

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع وفد عسكري بريطاني يزور ليبيا؛ الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات في البلاد على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب وزير الدفاع صلاح الدين النمروش, في بيان للوزارة, عن أمله أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم التعاون العسكري خاصة فيما يتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

بدوره ثمن الفريق جينكينز الدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع إلى فريق القوات الخاصة الإنجليزية في ليبيا، وأن بريطانيا تدعم استتباب الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.

استقبل معالي وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش صباح هذا اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2021… Publiée par ‎وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني‎ sur Mercredi 10 février 2021