الخطوط الجوية: انطلاق رحلة من معيتيقة إلى بنينا لتوحيد «الشركة القابضة»

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي صوب مطار بنينا الدولي في رحلة افتتاحية ضمن إتمام إجراءات توحيد الشركة.

وأفادت إدارة المطار في بيان، بأن الرحلة على متنها وفد من الشركة الليبية الأفريقية القابضة وأعضاء من مجلس إدارة الشركة وبعض مديري الإدارات والمكاتب وذلك لإتمام إجراءات توحيدها على الصعيد الإداري والمالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تباشر رحلاتها الداخلية والخارجية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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