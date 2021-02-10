محلل سياسي: تصريحات أردوغان حول الخروج من ليبيا ” مراوغة مكشوفة”

عقب حسين مفتاح المحلل السياسي، اليوم الأربعاء على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس حول الانسحاب المشروط لقواته من ليبيا، فضلا عن إيقافه رحلات عودة المرتزقة السوريين من ليبيا، قائلا إن التصريحات التركية “مراوغة مكشوفة”.

وأوضح مفتاح في تصريحات صحفية أن تركيا غير صادقة في سحب قواتها التي زجت بها في ليبيا تحت زعم التدريب (القوات النظامية)، أو القتال (المرتزقة السوريون).

وأشار مفتاح إلى أن منهج الإدارة التركية نسخة مماثلة لمنهج تنظيم الإخوان الإرهابي في التلاعب بالمصطلحات واللعب على الأكاذيب، مؤكدًا أن أنقرة لن تعيد قواتها الموجودة في ليبيا، إلا بضغط دولي أو انتفاضة شعبية.

واعتقد مفتاح أنه ربما تثمر الضغوط الدولية خروج القوات التركية، معبرا عن تخوفه من انتشار عدد كبير من عناصر المرتزقة الذين أوفدتهم تركيا إلى ليبيا والتي لا تعترف بهم، محذرًا من محاولات عبور هؤلاء الإرهابيين إلى أوروبا عبر رحلات الهجرة غير الشرعية.

وأكد مفتاح أن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية هو صمام الأمان لخروج تلك القوات من ليبيا ونجاح أي تسوية سياسية أو اقتصادية، والعودة بالبلاد إلى المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن فشل المسار الأمني يمثل فشلا لكل المسارات الأخرى.

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