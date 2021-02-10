الرئيس المصري يهنئ دبيبة برئاسة الحكومة الجديدة

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، الرئيس الجديد للحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، مؤكدا استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الشعب الليبي لاستعادة استقرار البلاد.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن السيسي أعرب عن أمله في نجاح السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.

من جهته أكد دبيبة الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية، واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، مثمنا جهود مصر الحثيثة في دعم ومساندة ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

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