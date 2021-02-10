لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تؤيد الموقف الأمريكي الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا

قالت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنها تؤيد موقف الولايات المتحدة الأمريكية، الرافض للتدخل الأجنبي العسكري في ليبيا.

وأكدت اللجنة في بيانها الصادر أن الوجود العسكري لا يساوي قيد أنملة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وكان الوكيل الأول للجنة الشؤون العربية في البرلمان، أحمد أباظة، قد طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بسرعة التدخل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا.

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