الفريق الناظوري يصدر 4 تعليمات هامة لرؤساء الأجهزة الأمنية

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر رئاسة الاركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، وبحضور كل أعضائها وقد تم مناقشة الوضع الأمني بمدينة بنغازي وعلى رأسها جرائم القتل كما تم مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية هذا.

وبحسب إيجاز صحفى للمركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، أكد الفريق الناظوري لرؤساء الأجهزة الأمنية على العديد من النقاط أهمها:

١ ‐ الكل متساوون أمام تطبيق القانون ولا وجود لا استثناءات جهوية ولا عسكرية ولا أمنية تحول دون إنفاذ القانون .

٢ ‐ أكد الفريق أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين من المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة بالخطة الأمنية .

٣ ‐ أكد على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة الأمنية السرية والظاهرة في محاربة الجريمة والمجرمين .

٤ ‐ أكد الفريق على ضرورة التواجد المستمر للأمن الظاهر بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية .