اللجنة الاستشارية تتفقد مستجدات الوضع الوبائي بمنطقة بطة

قامت اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، برئاسة الصالحين مجيد، بزيارة إلى رئيس فريق الرصد والتقصي بمستشفى بطة القروي، حسين بودلع، للوقوف على الوضع الوبائي في المنطقة.

حيث تم وضع خطة بزمن معين لأخذ مسحات عشوائية لعدد من المدارس بالمنطقة، كما تم إعلام الجهات المختصة باستمرار المسح العشوائي وفق الوعاء الزمني للخطة، وبناء على النتائج تم تسليم بعض الاختبارات لفريق الرصد والتقصي بطة، وسيتم أخذ القرار باستمرار الدراسة من عدمه.

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