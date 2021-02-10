محادثات تونسية تركية حول «الخطوة الايجابية» في المسار السياسي الليبي

رحب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في محادثات هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا واصفين الخطوة بـ«الإيجابية في المسار السياسي السلمي».

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إن الاتصال «تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط ولا سيما التطورات الإيجابية الحاصلة في الشقيقة ليبيا إثر انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة».

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، الجمعة الماضية سلطة تنفيذية مؤقتة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

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وأول أمس الاثنين تعهد عثمان الجرندي، لعبد الحميد دبيبة بمؤازرة الليبيين حتى يستكملوا مسارهم السياسي التوافقي بنجاح ويتفرغون لبناء المؤسسات الدستورية ولجهود الإعمار. فيما هنئ الرئيس التركي طيب رجب إردوغان المنفي ودبيبة في محادثات هاتفية. لكنه اشترط أمس الثلاثاء انسحاب القوات الاجنبية الاخرى من الأراضي الليبية لسحب قواته التي تكتفي بتقديم الاستشارة والتدريب لقوات حكومة الوفاق حسب قوله.

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