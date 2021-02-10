بعد تسببها في الانقسام والفوضى.. حركة النهضة تحذر من تكرار السيناريو الليبي في تونس

قال القيادي في حركة النهضة الحبيب خذر، اليوم الأربعاء، إن أزمة التعديل الوزاري في تونس ربما تقود إلى صراع محتدم بين سلطتين في البلاد، بنحو مشابه للصراع الليبي.

وأضاف خذر في تصريحات صحفية أن استمرار أزمة التعديل الوزاري في تونس، من شأنها أن تؤدي إلى رئيس جمهورية لا يعترف بسلطة البرلمان، و رئيس برلمان لا يعترف بسلطة رئاسة الجمهورية.

وأضار خذر إلى أن تجاوز رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لشرط أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، في مباشرتهم لمهامهم بعد رفض رئيس الجمهورية ذلك، استنادًا إلى نظرية “الإجراء المستحيل” يهدد وحدة البلاد.

وتابع خذر أن اعتماد رئيس الحكومة هشام المشيشي لنظرية “الاجراء المستحيل” سيفتح الباب في تونس لسحب هذه النظرية على غياب المحكمة الدستورية، في اتجاه محاولة إعفاء رئيس الجمهورية.

هذا ويشترط الدستور التونسي حسم المحكمة الدستورية في لائحة إعفاء رئيس الجمهورية، شرط مصادقة ثلثي نواب البرلمان عليها (145 نائبًا)، وشرط وجود خرق جسيم للدستور تقره المحكمة الدستورية، التي لم تتركز بعد في البلاد.

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