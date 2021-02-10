باشاغا يزور المشري بمقر مجلس الدولة للتباحث حول “الانتخابات المقبلة”

زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، بمقر المجلس، بحضور النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صـفوان المسوري.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، تم خلال اللقاء مناقشة مـستـجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ومـا تَـم الـتوصـل إلـيه فـي ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف.

ورحـب الـطرفـان خـلال الـلقـاء بـتشـكـيل الـسلطـة الـتنـفيذيـة الـجديـدة، وتـباحـثا سُـبل دعـمـها لأداء مـهامـها للـوصـول للانتخابات فـي الـموعـد الـمحـدَّد.