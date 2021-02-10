المرعاش: تركيا لن تخرج من ليبيا دفعة واحدة إلا بعد الحصول على ثمنٍ ما في غاز ونفط شرق المتوسط

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن تركيا لن تخرج من ليبيا دفعة واحدة إلا بعد الحصول على ثمنٍ ما في غاز ونفط شرق المتوسط، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل ابتزاز المجتمع الدولي بالملف الليبي.

المرعاش أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أن تركيا تمهد لسحب قواتها من ليبيا، إذعانًا للضغوط الأمريكية الشديدة التي تواجهها.

كما لفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فهم جيدًا أن الحكومة الجديدة التي أنتجتها البعثة الأممية وتختلف عن حكومة فائز السراج، وأن بداخلها من يناهض الوجود التركي.

وأشار إلى أن تركيا فقدت السيطرة التامة على هذه الحكومة، لذا ستنتهج سياسة جديدة، لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وأوروبا التي لا تريد وجودًا عسكريًا تركيًا في ليبيا.

المرعاش لفت إلى أن الحكومة الليبية الجديدة أمامها خياران لا ثالث لهما، إما المصالحة الوطنية وإعادة سيادة ليبيا والانفتاح بشكل صادق على التيار المناهض لوجود تركيا العسكري ونفوذها السياسي في ليبيا، وإما الاستمرار في نهج حكومة السراج التي عمقت الانقسامات والحروب في ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية