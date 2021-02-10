ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 February, 2021

زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، بمقر المجلس، بحضور النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صـفوان المسوري.

و تم خلال اللقاء ،وفق إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، مناقشة مـستـجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ومـا تَـم الـتوصـل إلـيه فـي ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف.

ورحـب الـطرفـان خـلال الـلقـاء بـتشـكـيل الـسلطـة الـتنـفيذيـة الـجديـدة، وتـباحـثا سُـبل دعـمـها لأداء مـهامـها للـوصـول للانتخابات فـي الـموعـد الـمحـدَّد.