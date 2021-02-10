ياسين: أردوغان لن يفرط بسهولة في ما حصده بليبيا

قال عادل ياسين رئيس مجلس العلاقات الدولية في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراوغ عسكريًا في محاولة منه للحصول على أكبر حصيلة ممكنة من المكاسب التي جناها في ليبيا

وأكد ياسين في تصريحات صحفية تعقيبا على تصريحات أردوغان أمس حول الانسحاب المشروط لقواته من ليبيا، فضلا عن إيقافه رحلات عودة المرتزقة السوريين من ليبيا، أن أردوغان لن يفرط بسهولة فيما نجح في حصده خلال الفترة الماضية.

وأشار ياسين إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف الكثير مما في جعبة الرئيس التركي، التي يرى أنها تحوي من الخطط الشيطانية الكثير تجاه ليبيا.

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