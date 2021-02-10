بوقادوم يؤكد حرص بلاده على التعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للعمل مع السلطات الليبية الجديدة من أجل تحقيق هذه الغاية.

بوقادوم وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية قال: “سررت باتصال أخي عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا، حيث أكدت له استعدادنا للتعاون والعمل معًا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق”.

وتابع بوقادوم: “كما شددت على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق، وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية