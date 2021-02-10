المرعاش: تركيا لن تخرج من ليبيا إلا بعد الحصول على ثمنٍ ما في غاز ونفط المتوسط

قال كامل المرعاش المحلل السياسي، اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تخرج من ليبيا دفعة واحدة إلا بعد الحصول على ثمنٍ ما في غاز ونفط شرق المتوسط، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل ابتزاز المجتمع الدولي بالملف الليبي.

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية تعقيبا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس حول الانسحاب المشروط لقواته من ليبيا، فضلا عن إيقافه رحلات عودة المرتزقة السوريين من ليبيا، أنه على الرغم من محاولات أنقرة لابتزاز المجتمع الدولي، فأن تركيا تمهد لسحب قواتها من ليبيا، إذعانًا للضغوط الأمريكية الشديدة التي تواجهها.

وأشار المرعاش إلى أن أردوغان فهم جيدا أن الحكومة الجديدة التي أنتجتها البعثة الأممية تختلف عن حكومة السراج، وأن بداخلها من يناهض الوجود التركي، لافتا إلى أن تركيا فقدت السيطرة التامة على هذه الحكومة، لذا ستنتهج سياسة جديدة، لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وأوروبا التي لا تريد وجودًا عسكريًا تركيًا في ليبيا.

وأضاف المرعاش إن الحكومة الليبية الجديدة أمامها خياران لا ثالث لهما، إما المصالحة الوطنية وإعادة سيادة ليبيا والانفتاح بشكل صادق على التيار المناهض لتواجد تركيا العسكري ونفوذها السياسي في ليبيا، وإما الاستمرار في نهج حكومة الوفاق غير المعتمدة التي عمقت الانقسامات والحروب في ليبيا.

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