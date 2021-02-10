السايح: لن أكون جسرًا لأي أجندة سياسية

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون جسرًا لأي أجندة سياسية.

جاء ذلك بعد جلسة للجنة الدستورية التي تعقد اجتماعات في مدينة الغردقة المصرية خلال الفترة من 9 – 11 فبراير الجاري، بحضور وفدى مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور.

ويأتي تصريح السايح في إطار رفضه لتمرير صفقة الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، وهي الخطوة التي يراها مراقبون مستحيلة إذا كانت السلطة الجديدة تريد التقيد بموعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر 2021.

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