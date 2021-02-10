بعد سحب البساط من تحت أقدامهما…باشاغا يلتقي المشري لبحث “مستجدات الأوضاع الليبية”

الـتـقى وزيـر الـداخـلـية الـمفـوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة “فتحي باشاغا” الأربـعـاء برئيس ما يسمى بمجلس الدولة “خالد المشري”، في طرابلس.

وأوضحت وزارة داخلية الوفاق عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن اللقاء ناقش مـستـجدات الأوضـاع الـسياسـية والأمـنية فـي لـيبيـا، ومـا تَـم الـتوصـل إلـيه فـي مـلتـقى الـحـوار الـسياسـي اللـيبـي بـجنـيف.

ورحـب الـطرفـان خـلال الـلقـاء بـتشـكـيل الـسلطـة الـتنـفيذيـة الـجديـدة، وتـباحـثا سُـبل دعـمـها لأداء مـهامـها للـوصـول للانـتخابـات فـي الـموعـد الـمحـدَّد.

ويرى مراقبون أن لقاء المشري بباشاغا يهدف للشهرة وإعادة تقديم نفسيهما للمشهد بعد أن تسبب تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في سحب البساط من تحت قدميهما، خاصة مع شعور باشاغا بالمرارة بعد خسارته التصويت على منصب رئيس الحكومة الجديدة أمام عبد الحميد الدبيبة.

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