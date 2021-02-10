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مجلس الأمن يعرب عن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعرب مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع، عن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، معتبرا أنه إنجاز تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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