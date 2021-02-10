مجلس الأمن يعرب عن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا

أعرب مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع، عن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، معتبرا أنه إنجاز تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا