داره: فرق الهندسة العسكرية بدأت بإزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيداً لفتح الطريق الساحلي

ليبيا – أعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة للمجلس الرئاسي اليوم الأربعاء بدء فرق الهندسة العسكرية التابعة لها أعمالها بإزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أكد انطلاق عمليات الإزالة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” واللجان الفرعية في سرت بعد تزويد فرق الهندسة بالمعدات اللازمة والتجهيزات الخاصة بالهندسة العسكرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية