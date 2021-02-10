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المركز الوطني وجامعة صبراتة يوقعان اتفاقية لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع جامعة صبراتة أمس اتفاقية تعاون لمجابهة فيروس كورونا، تعزيزا لثقافة الوعي لدى المواطنين بخطورة تفشي الوباء في البلاد في ظل الموجة الثانية من الفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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