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أوغلو: توصيف تواجد القوات التركية في ليبيا على أنه غير شرعي غير صحيح

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق المحلل السياسي التركي يوسف أوغلو على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي انتقد فيها تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التي طالب فيها بسحب القوات التركية من ليبيا.

أوغلو  في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء رأى أن توصيف القوات التركية على أنه غير شرعية غير صحيح وتركيا لا تتماشى مع طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بسبب الدعوة التي وجهت إليها والاتفاقيات التي وقعت بينها وبين الحكومة التي وصفها بـ” الشرعية” المتفق عليها دوليا.

وأضاف:”هذه لا تعني أن هناك مبادرة من قبل تركيا عن التخلي عن التزاماتها تجاه الحكومة الشرعية وسحب قواتها، ويجب انسحاب القوات الأجنبية الأخرى قبل الحديث عن انسحاب القوات التركية”.

وتابع :”إن القوات التركية في ليبيا هي قوات تدريبية واستشارية لتهيئة قوات الوفاق لحماية الشرعية في ليبيا، وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى شرعية يامختل عقليا لمذكرة من طرف واحد لم يوافق عليها المجلس الرئاسى بالتوافق بين اعضائه التسعة طبقا لاتفاق الصخيرات ثم يحيلها الى مجلس النواب الليبى للتصديق عليها وهو مالم يحدث وبالتالى فهى ليست اتفاقيات بل مثل جواز فؤادة من عتريس باطل باطل فما بنى على باطل فهو باطل وقواتكم فى ليبيا قوات احتلال من حق الجيش الوطنى محاربتها طبقا للقانون الدولى ولا شأن لكم بتواجد اى قوات اخرى فى ليبيا فمن حق الشعب الليبى وحكومته فقط ان يطالبوا بذلك وحتما ستخرجوا من ليبيا صاغرين بعد ان فشلتم فى احتلال النفط والمساومة على نفط شرق المتوسط عن طريق ليبيا فبعد رحيل ترامب تحول اردوغان من كلب مسعور الى قطة بينونو الان وهو ينتظر رد فعل بايدن بعد رسالة من غالبية نواب مجلس الشيوخ تطالب بالضغط على اردوغان فى مجال حقوق الانسان وحبس الصحفيين والقضاة وهى بداية لتنفيذ بايدن وعده بدعم المعارضة لاسقاط اردوغان

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