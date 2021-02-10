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الحداد يبحث المشكلات التي تواجه عمل مكتب الأوقاف بالجفرة

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عمر الحداد اليوم، اجتماعا بالمجلس التسييري الجفرة، لبحث المشكلات التي تواجه عمل مكتب الأوقاف في البلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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