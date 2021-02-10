الحداد يبحث المشكلات التي تواجه عمل مكتب الأوقاف بالجفرة

عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عمر الحداد اليوم، اجتماعا بالمجلس التسييري الجفرة، لبحث المشكلات التي تواجه عمل مكتب الأوقاف في البلدية.
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قناة ليبيا
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