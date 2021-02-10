بلدي سبها يفرض إجراءات إغلاق جزئي للمدينة

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أعلن المجلس البلدي لبلدية سبها عن فرضه لإجراءات إغلاق جزئي للمدينة، يبدأ منذ يوم غد الخميس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، ويستمر لثلاثة أيام حتى يوم السبت.

أعلن المجلس البلدي لبلدية سبها عن فرضه لإجراءات إغلاق جزئي للمدينة، يبدأ منذ يوم غد الخميس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، ويستمر لثلاثة أيام حتى يوم السبت.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي أسامة الطبيب في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر المجلس، أن الإغلاق سيكون من الساعة السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا، ويشمل كل المحلات التجارية والأسواق والمناسبات الإجتماعية وغيرها.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي أسامة الطبيب في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر المجلس، أن الإغلاق سيكون من الساعة السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا، ويشمل كل المحلات التجارية والأسواق والمناسبات الإجتماعية وغيرها.