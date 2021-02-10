بلدي سبها يفرض إجراءات إغلاق جزئي للمدينة

أخبار ليبيا24
أعلن المجلس البلدي لبلدية سبها عن فرضه لإجراءات إغلاق جزئي للمدينة، يبدأ منذ يوم غد الخميس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، ويستمر لثلاثة أيام حتى يوم السبت.
وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي أسامة الطبيب في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر المجلس، أن الإغلاق سيكون من الساعة السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا، ويشمل كل المحلات التجارية والأسواق والمناسبات الإجتماعية وغيرها.
وأكد الطبيب ان هذه الإجراءات جاءت بعد ارتفاع نسبة الإصابات المسجلة في مدينة سبها، موضحا أن الإهمال والتسيب من قبل شرائح واسعة من المواطنين قد يساهم في زيادة انتشار المرض الذي تكافحه الفرق الطبية داخل مراكز العزل، مبينا أن عدد الحالات المصابة تجاوز حاجز ال1500 حالة، وأن الوفيات وصلت لستين وفاة منذ الإعلان عن أول حالة في يونيو الماضي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعد بداية لحزمة من التدابير الحازمة التي قد يتخذها المجلس للمحافظة على الصحة العامة ومنع توسع دائرة انتشار المرض في المدينة، مشيرا إلى أن مراكز العزل في سبها لاتزال تواجه العديد من التحديات في ظل نقص الإمكانيات والأسرة، خاصة أنها تقدم خدماتها لكل مدن الجنوب.
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