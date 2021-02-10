ليبيا الان

جماعة الاخوان: نرحب بإنتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.. ودعمنا لقائمة عقيلة – باشاآغا كان لإختصار الصعوبات

تم النشر منذُ 53 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان دعمهم للسلطة التنفيذية الجديدة للوصول إلى الانتخابات، لافتًا إلى أن دعمهم للقائمة المنافسة كان لاختصار الصعوبات التي ستواجه السلطة الجديدة الآن.

صوان وخلال جلسة حوارية مفتوحة عبر تطبيق “زوم” وفقًا لما أوردته شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين قال: إن استراتيجية الحزب هي دعم السلطة الجديدة، وأنهم على المستوى الشخصي لا يطعنون في أي أحد من الأشخاص الموجودين في القائمة، لكن وجب القول إن القائمة أمامها تحديات وصعوبات كبيرة جدًا، وتحتاج إلى دعم داخلي ودعم دولي.

وبيّن صوان أن طريق الحوار كان معبّدًا بالأشواك ومملوءً بالتخوين والاتهامات بالعمالة، وكان محل السخرية والاستهزاء، ذاكرًا أنهم الآن مسرورون كثيرًا بعد رؤية أكثر الأطراف المتشددة وهي ترقص وتصفق وتهلل بالشفافية وذاك الاختيار الوطني.

وأضاف رئيس حزب العدالة والبناء، أن الحزب أصدر بيان ورحب بقائمة “الدبيبة – المنفي” وبارك اختيارها ويتمنى لها النجاح، منوهًا إلى أنه يحسب لحزب العدالة والبناء أنه مهّد الطريق لاستئناف العملية السياسية.

وأوضح صوان أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات في كيفية الوصول إلى كل شبر في ليبيا، وألّا تبقى مثل حكومة فائز السراج، بحيث تستطيع أن تقدم الخدمات، وتبسط هيبتها حتى نستطيع أن نصل للانتخابات.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بـَرَزَ الثعـــْـــلَبُ يوماً *** في شـِعـــار الواعـِظيـنا

    فـَمـَشى في الأرضِ يـَهــْـدي *** ويـَســُـبُّ المـاكرينا

    ويقول: الحـــَــــمـْد لله *** إلـــَـــه العالــــَــمينا

    يا عـــِـــباد الله توبوا *** فـَهو كـَهـْف ُ التــائبينا

    وازهـَدوا في الطـَيـْر إن الـ *** عـَيـْش عـَيـْشُ الزاهـِدينا

    واطـْلـُبوا الديـــك يؤذن *** لصـَـلاة الصـُـبـْح فينا

    فأتَى الديك َ رَســــُــولٌ *** مـِن إمــام الناســــكينا

    عـَرَضَ الأمرَ عـَلـَيـْـهِ *** وهو يـَرجـــو أن يـَلينا

    فأجـــــاب الديـكُ عـُذْراً *** يا أضــَـل المهـْتـَدينا

    بـَلـِّـغ الثـَعـْلـَبَ عـَنـي *** عـَنْ جـُدودي الصالحـــينا

    عن ذَوي التـِيجان مـِمـَّن *** دَخــَــلَ البـَطـْنَ اللعينا

    إنهم قـــالوا وخـَيـْرُ الـ *** قـَوْلِ قـَـوْلُ العـــارفينا

    ” مـُخـْطـِئ ٌمـَنْ ظـَنّ يـَومـاً *** أنَ لِلثـَعـْـلَبِ ديـــنا “

    رد

  • حزب الندالة والغباء يتصور اننا اغبياء حتى نصدق اخوان الشياطين وننخدع فيهم مرة اخرى فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين ولدينا تجارب من حولنا لحكم الاخوان المفسدين فى مصر والسودان من قبل حيث راينا الاخوانى الحقير عمر البشير وسنوات حكمه بالقمع والارهاب واعاد السودان للخلف قرون عدة وراينا السنة السوداء لحكم الاخوان ايام الطرطور محمد مرسى العميل من الدرجة الاولى للمخابرات الامريكية كما قال القاضى اثناء محاكمته من واقع ادلة امامه وانه ابلغ عن زميل له فى امريكا فتم اعتقاله لانه حاول نقل تكنولوجيا الصواريخ الى مصر وراينا لاول مرة رئيس خائن لوطنه بنقل اسرار مصر العسكرية فى سيناء الى قطرائيل ومنها لاسرائيل والان نرى اخوان تونس الغنوشى الارهابى يتحالف مع كلب تونس نبيل القروى الفاسد حسب كلام الاخوان لمحاربة الرئيس المدنى المنتخب قيس سعيد فلا امن ولا امان للاخوان المفلسين فهم يعشقون السلطة باى ثمن حتى لو على اشلاء الشعب

    رد

  • خبر مهم ـ !!!!!:
    10 فبراير، 2021 الساعة 6:54 م

    الحكم على اربعة أجانب الحمر بالاعدام وحجز اوراقهم وجوازت ابنائهم ومرافقيهم ـ في احد الدول الاسلامية في فضيحة محاولة خطف اطفال لغرض التطعيم وبيعهم للخارج للعمل فالدعارة وهم أطفال ـ

    رد

  • المهم ان مرشح الاخوان فتحي باشاغا فشل في الحصول على الثقة . مع ان المجلس الاستشاري اعلن الدفع به . وكذلك حزب العدالة والبناء . وهذا امر يدل على انه لا شعبية لللاستشاري والعدالة والبناء .

    رد