الوطني لمكافحة الأمراض ينسق مع الصحة العالمية ويونسيف لحملة التطعيم ضد كورونا

اجتمع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم الأربعاء، مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وممثلي منظمة «يونسيف» في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له أن الاجتماع تناول التجهيز لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمات الدولية، والمشاركة في إعداد خطط التدريب للعناصر العاملة في مجال التطعيم داخل المرافق الصحية في مختلف الأنحاء.

وكان النجار قد أعلن في يناير، اتخاذ إجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بنحو 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص وذلك ضمن مجموعة «كوفاكس» التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى كيفية تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل عند وصول التطعيمات، والحلول المقترحة لنجاح حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق قد صرح أمس الثلاثاء، أن أولى شحنات اللقاح ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا أكدوا خلال اجتماعه بهم وصول الشحنة خلال أسبوعين.

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