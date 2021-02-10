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«المشري» لـ«الحافي»: أقدر عدم انقسام مؤسستكم القضائية رغم ظروف بلادنا العصيبة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، اليوم الأربعاء، رئيسَ المجلس الأعلى للقضاء “محمد الحافي”، وأعضاء مجلسه بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان لـ”المشري”: “نُوقش خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومخرجات ملتَقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، وما نتج عنه من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة” وفق قوله.

ونقل “البيان”: “أكد رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال اللقاء على دعمهما للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها” وفق قوله.

أضاف البيان: “كما عبر المشري عن شكره وتقديره للمؤسسة القضائية التي ظلت موحدة ولم تنقسم رغم الظروف العصيبة التي مرَّت بها البلاد” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاخواني محمد المشري يشيد بالاخواني محمد الحافي …. من اخواني لاخواني . لا من مواطن ليبي عادي الى مواطن ليبي عادي . قبح الله الاخوان في اي مكان

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