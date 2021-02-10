صنع الله يدخل في خلاف مع شركة أمريكية حول سيارة قيمتها 371 ألف دولار

كشف موقع” أفريكا إنتلجنس” الفرنسي أن سيارة مصفحة تتسبب في أن المؤسسة الوطنية للنفط ترفع قضية ضد شركة Alpine Armoring الأمريكية في محكمة في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقال الموقع في تقرير له، إن المؤسسة الوطنية للنفط قد اتهمت الشركة الأمريكية بخرق عقد مبرم بينهما في يناير 2020 لتسليم سيارة من نوع ” شيفروليه سوبر بان 3500 HD” مصفحة تفوق قيمتها نصف مليون دولار ومايعادل حوالي 1.78 مليون دينار ليبي.

وأضاف التقرير أن السيارة رباعية الدفع التي تبلغ قيمتها 371 ألف دولار والمقاومة لنيران الرشاشات والألغام والقنابل اليدوية كانت موجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بدعوى أنه يعمل في وسط الفوضى والمليشيات المسلحة.

وتابع التقرير أن المحامي” إريك ج. كاسيدي ” المكلف للدفاع في هذه القضية من قبل “صنع الله” أكد أن المؤسسة لم يتم تسليمها السيارة مطلقا، مبينا أن الشركة الأمريكية الموردة للسيارة لم تحصل على ترخيص تصديرها اللازم إلى ليبيا من دائرة التجارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية لم تعيد مبلغ 371 ألف دولار التي تم تحصيلها من “صنع الله” مقابل بيع السيارة وتسليمها له بحرا إلى طرابلس في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة النفطية من قله التمويل لصيانة الموانئ النفطية و صرف ميزانيات المؤسسة .

وأشار التقرير إلى أن “صنع الله” قد افتتح عام 2019 مكتبا لمؤسسة النفط في ولاية هيوستن الأمريكية، مضيفا أن هذا المكتب كان مسؤولاً عن تنفيذ هذه الصفقة وطلب عبر محاميه إعادة هذا المبلغ بالإضافة إلى التعويض عن التكاليف ذات الصلة.

وأوضح التقرير أن محامي الشركة الأمريكية قد أكد خلال تقديم دفوع الشركة في 19 يناير الماضي بأن محكمة هيوستن ليس لها اختصاص في القضية ما يشير إلى أن الشركة قد تماطل في إعادة المبلغ إلى “صنع الله” فيما لا تصل السيارة إلى طرابلس.

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