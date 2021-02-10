احتجاجات المعلمين أمام مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بتحسين العملية التعليمية

نظم العشرات من المعلمين وموظفي قطاع التعليم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بطرابلس للتأكيد على مطالبهم المشروعة والمطالبة بالإسراع في تلبيتها.

وأعرب المعلمون وموظفو قطاع التعليم خلال وقفتهم الاحتجاجية عن غضبهم تجاه ما تمارسه معهم السلطات من ظلم وتهميش على تعاقب الحكومات.

ونشرت الهيئة التنسيقية العامة للدفاع عن حقوق المعلمين في بيان لها، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أهم المطالب التي تقدم بها المعلمون في وقفتهم الاحتجاجية.

وأوضحت الهيئة أن المعلمين يطالبون بفصل التعليم العام عن التعليم العالي، كما طالب المعلمون وموظفو قطاع التعليم بتكليف وزير للتعليم العام ووكيل له على أن يكونوا من رحم قطاع التعليم.

وأضافت الهيئة أن المعلمين وموظفي قطاع التعليم يطالبون بالعدالة الاجتماعية في المرتبات، منادين بضرورة توفير التأمين الصحي لجميع العاملين بقطاع التعليم.

وأكد المعلمون على ضرورة استحداث مجلس أعلى للتعليم وأن يتألف من خبراء قطاع التعليم العام.

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