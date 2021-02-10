انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشكلة بإعداد برنامج أمن المطار للمطارات

قالت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات ، إنه عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة للجنة المشكلة بإعداد برنامج أمن المطار للمطارات التابعة للمصلحة” برئاسة. منصور محمد الشائبي، وبحضور كافة أعضائها لمناقشة آلية عمل اللجنة وإعداد خطة عمل للمطارات المستهدفة في المرحلة الأولى وتكون البداية بمطار معيتيقة الدولي يليه مطار بنينا الدولي، وسيتم استكمال.

وأوضحت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات ، إن ذلك الاجتماع جاء بناءاً على القرار الصادر عن رئيس مصلحة المطارات رقم (38) لسنة 2021 بخصوص إعداد برنامج أمن المطار (ASP) للمطارات التابعة للمصلحة.