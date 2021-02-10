«بعيو»: نحن في عمل متواصل لتطوير «الإعلام الليبي»بي

عقدت المؤسسة الليبية للإعلام، اليوم، اجتماعا، بمقر المؤسسة، شارك فيه مدراء القنوات المرئية والإذاعية التابعة للمؤسسة، لمناقشة الخطوات التنفيذية والإجراءات العملية لقرار أنشاء شبكة تلفزيون وراديو ليبيا (تال).

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “محمد عمر بعيو ” على الاستمرار في دفع ودعم هذه الخطة الإعلامية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بسواعد إعلامية ليبية، مضيفا، أننا في المؤسسة الليبية للإعلام والجهات التابعة لها في حالة عمل متواصل يهدف بإذن الله وتوفيقه لتنفيذ وإنجاح مشروع التطوير الشامل للإعلام الوطني الليبي.