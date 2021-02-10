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«بعيو»: نحن في عمل متواصل لتطوير «الإعلام الليبي»بي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت المؤسسة الليبية للإعلام، اليوم، اجتماعا، بمقر المؤسسة، شارك فيه مدراء القنوات المرئية والإذاعية التابعة للمؤسسة، لمناقشة الخطوات التنفيذية والإجراءات العملية لقرار أنشاء شبكة تلفزيون وراديو ليبيا (تال).

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “محمد عمر بعيو ” على الاستمرار في دفع ودعم هذه الخطة الإعلامية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بسواعد إعلامية ليبية، مضيفا، أننا في المؤسسة الليبية للإعلام والجهات التابعة لها في حالة عمل متواصل يهدف بإذن الله وتوفيقه لتنفيذ وإنجاح مشروع التطوير الشامل للإعلام الوطني الليبي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اهم شئ فى المرحلة الحالية للاعلام نشر القيم الاسلامية السمحة وتحذير الشباب من خطر الخوارج وكيف ان رسول الله حذرنا من شرهم وانه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد .
    وعلى الاعلام استضافة علماء مسلمين متخصصين للرد على دار الافتراء الاخوانية الغريانية خاصة ان رسالة الاسلام التى وررت فى القرآن الكريم رحمة للعالمين وان الجهاد الحقيقى رحمة للناس فما يقوم به جندى الجيش الوطنى ورجل الشرطة هو جهاد فى سبيل الله لانه يحمى الوطن ويحمى ممتلكات واعراض الناس بينما الاعتداء على الناس حرمه الله والله لا يحب المعتدين حتى الاية التى يدعى الدواعش انها اية السيف هى اية رحمة لان كل ايات القرآن رحمة للعالمين فالاية تدعوا لقتال من يسعى لقتال المسلمين او من يريد الدخول الاسلام برغبته وبعد الانتصار على المعتدين لا نجبرهم على دخول الاسلام بل كما ورد فى الاية الكريمة يدفعوا الجزية ويظلوا على دينهم والجزية مبلغ اقل مما يدفعه المسلم كزكاة وبعد ذلك يتساو الجميع فى الحقوق والواجبات اما مايفعله الخوارج فمخالف للثوابت الاسلامية من اعتداء على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين فما اعظم الاسلام السمح والذى شوه صورته الارهابيون واساءوا لرسولنا الكريم نبى الرحمة ذو الخلق العظيم الذى لو عرف الغرب سيرته العطرة لدخلوا فى دين الله افواجا لهذا نجد تحالف اعداء الاسلام خاصة الصهاينة مع خوارج وسفهاء المسلمين لتشويه صورة الاسلام السمح حتى لا ينتشر الاسلام بسرعة تهدد مصالح اعداء الاسلام والاخوان المفسدين

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