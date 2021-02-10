«داخلية الوفاق» تنشر أسماء ضباط الشرطة المشمولين بقرارات باشاغا

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، أسماء ضباط الشرطة المشمولين بالقرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض بالوزارة فتحي باشاغا بشأن الضباط المفصولين والموقوفين عن العمل.

وأصدر باشاغا سلسلة قرارات حملت أرقام (168) و(169) و(170) و(171) و(172) بشأن سحب قرارات إنهاء خدمة وإيقاف عن العمل لعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

– باشاغا يلغي قرارات بشأن إيقاف عن العمل وفصل لأعضاء من هيئة الشرطة

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الضباط المشمولين بقرارات باشاغا هم:

1.عميد سعد علي بن رجب

2.عميد “عبدالقادر أبوالقاسم البكوش

3.عميد سيد علي شمبلو

4.عميد عبدالرحمن محمد مفتاح

5.عميد توفيق حسن شعبان

6.عميد علي العجيلي عبدالله

7.عقيد زائد محمد الخطابي

8.عقيد مفتاح عمران خنورة

9.عقيد إبراهيم المحمودي

10.عقيد محمد المزوغي

11.عقيد محمود محمد الزروق

12.عقيد مصطفي الهادي القمودي

13.عقيد عامر الحراري الأجدل

14.عقيد أبوالقاسم النالوتي الرجباني

15.عقيد طارق محمد الصغير

16.مقدم ربيع علي التير

17.مقدم عبدالحميد البراق

18.مقدم نبيل البهلول عبدالسلام

19.مقدم حمزة علي الصادق

20.مقدم فاروق شعبان حسين

21.مقدم صلاح أحمد هويدي

22.رائد صلاح الدين صالح محمد

23.رائد عبدالرؤوف عبد المجيد الأسود

24.رائد إمحمد سالم المقطوف

25.نقيب صلاح الدين سليمان عبدالله

26.نقيب عبدالله الهادي بن شعبان

27.نقيب مهند نوري رجب تاكيته

28.نقيب طارق علي الحطماني

29.نقيب جمعة إمحمد محمود

30.م/أول عبدالعظيم محمد إمبارك

31.م/أول محمد عبدالسلام الحتواش.

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