في اتصال مع دبيبة.. بوقادوم: الجزائر ترفض التدخل الخارجي في ليبيا  

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، رفض بلاده لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لـ ليبيا.

وأوضح بوقادوم، في اتصال هاتفي أجراه، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة، أن الجزائر مستعدة للتعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال بوقادوم، “سررت باتصال أخي عبدالحميد دبيبة، رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا.. وشددت له على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق، وموقفها الرافض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية”.