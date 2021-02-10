سرت: توقف مختبر «pcr».. ووفيات «كورونا» تتجاوز 38 حالة

توقف العمل نهائيًا بمعمل مختبر «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بسرت، في وقت تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في المدينة 38 حالة.

وأرجع مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض مشرف المختبر محمد حمودة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، السبب في توقف المختبر إلى نفاد مشغلات المختبر بشكل نهائي، موضحًا أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بهذا الملف بما فيها اللجنة الطبية الاستشارية، والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض.

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إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط» أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس تجاوزت 38 حالة، فيما ازدادت حالات الإصابة؛ نظرًا لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

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