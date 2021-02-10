بعد توقف لـ35 عاماً.. استئناف صيانة المجمع الإداري بمحلة انجارن

بعد توقف دام 35 عاماً، استؤنفت أعمال الصيانة في المبنى الإدارة بمحلة انجارن في وادي عتبة، ولذلك جاء عميد البلدية رفقة مدير مكتب المشروعات ليتفقدا سير العمل.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال في المجمع، وهو مشروع تم من خلال التنسيق بين المجلس البلدي ومكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وشملت أعمال الصيانة معالجة تشققات الجدران وتركيب أرضيات سيراميك وحلوق رخامية للأبواب والنوافذ وتركيب المواد الصحية للحمامات والمطابخ وتركيب الأبواب الرئيسية كي يكون المبنى ملائماً للمواصفات القياسية والشروط الحديثة.

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