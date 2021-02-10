ليبيا الان

بعد توقف لـ35 عاماً.. استئناف صيانة المجمع الإداري بمحلة انجارن

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد توقف دام 35 عاماً، استؤنفت أعمال الصيانة في المبنى الإدارة بمحلة انجارن في وادي عتبة، ولذلك جاء عميد البلدية رفقة مدير مكتب المشروعات ليتفقدا سير العمل.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال في المجمع، وهو مشروع تم من خلال التنسيق بين المجلس البلدي ومكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وشملت أعمال الصيانة معالجة تشققات الجدران وتركيب أرضيات سيراميك وحلوق رخامية للأبواب والنوافذ وتركيب المواد الصحية للحمامات والمطابخ وتركيب الأبواب الرئيسية كي يكون المبنى ملائماً للمواصفات القياسية والشروط الحديثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك