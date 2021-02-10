النمروش يدعو لتوسيع حجم التعاون العسكري مع بريطانيا

بحث وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، مع قائد القوات الخاصة البريطانية، جوين جينكيز، وسفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال المكتب الإعلامي لدفاع الوفاق في بيان، إن النمروش أعرب عن أمله في أن توسع بريطانيا حجم التعاون العسكري فيما يتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفيما يتعلق بنزع الألغام والمفخخات التي تم زرعها من قبل المرتزقة.

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