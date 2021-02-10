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«بوشاح»: بدأنا وضع تصور لـ«الدستور» ولا تراجع عن هذا المسار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة ولجنة المسار الدستوري عمر بوشاح، إن اجتماع الغردقة ناقش في يومه الأول إمكانيات مفوضية الانتخابات والصعوبات التي من الممكن أن تواجهها في مرحلة الاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة.

وأكد بوشاح في تصريحات لـ”ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – الأربعاء، أن اللجنة ستعمل على بناء تصور كامل للمسار الدستوري خلال الاجتماع بعد إحاطة رئيس المفوضية للانتخابات، مؤكدا إصرارهم على مسار الاستفتاء على الدستور، وفق قوله.

وكان المبعوث الأممي الجديد “يان كوبيش” حاضرا في الاجتماع وطالب في كلمته، اللجنة بأن تنجز ما هو مطلوب منها والتفاهم مع المفوضية لوضع الإطار الزمني ومعرفة العوائق.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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