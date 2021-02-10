الجرندي يعرب عن دعم بلاده للمسار السياسي الليبي

أعرب وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن تمنياته لرئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، وذلك خلال اتصال هاتفي أكد فيه الجرندي بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة، حرص بلاده قيادة وشعبا على مواصلة الوقوف مع ليبيا، ودعمها للمسار السياسي الليبي.

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