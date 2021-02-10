المقدمي: لقاح كورونا سيصل نهاية الشهر المقبل

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا، علي المقدمي، إن الوضع الوبائي في البلاد في مرحلته الرابعة مستقر، رغم تسجيل تزايد في الوفيات بالمنطقة الغربية.

وأوضح المقدمي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يختلف عن بلدان الجوار نسبيًا، وأنه مازال مخيفًا، ما لم يلتزم المواطنون باتباع التوصيات الاحترازية التي من بينها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين.

وأشار المقدمي إلى أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعاقد على توريده سيصل نهاية الشهر المقبل، مبينًا أن منظومة تسجيل المستهدفين بالتطعيم ما زالت غير جاهزة ويتوقع بدء العمل بها نهاية الأسبوع.

ولفت المقدمي إلى أن التسجيل بمنظومة الراغبين في الحصول على اللقاح سيكون متاحًا أمام كل الليبيين، إلا أن الأولوية ستكون للأطقم الطبية والتمريض والفنيين العاملين في الخط الأول لمواجهة الفايروس.

وألمح المقدمي إلى أن الفئة التالية بعد الأطقم الطبية ستكون الفئات العمرية ما فوق سن 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكري وأورام، موضحا أن الفئة الأخيرة ستكون من عمر 16 إلى 65 عامًا، والتي تعرضت نسبة كبيرة منها للإصابة بالفيروس.

ونوّه المقدمي إلى أن مشغلات المعامل والمسحات غير متوفرة بكميات كافية، وعليه فإن الأولوية ستكون للمتوقع إصابتهم بكورونا أو المسافرين لأغراض مهمة.

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