دي مايو للمنفي: نقدم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل استقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو” دعمه الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه دي مايو مساء اليوم الأربعاء، برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، هنأه خلاله بفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين، لافتا إلى أنه من بين هذه الملفات ملف مكافحة الهجرة الغير شرعية.

وأضاف المكتب أن المنفي تلقى خلال الاتصال دعوة رسمية من قبل دي مايو لزيارة إيطاليا، معربا عن أمله أن تكون في أقرب وقت ممكن.

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