قبائل سرت تطالب البرلمان بعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل سرت بيانا حول مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، دعا فيه أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبا بجعل مدينة سرت مقرا للمجلسين؛ الرئاسي والنواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا