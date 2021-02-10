بوقادوم يؤكد لـ«الكوني» استعداد الجزائر «الكامل» للتعاون مع السلطة التنفيذية الموقتة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، «استعداد الجزائر الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية الموقتة بليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد»، مشددًا على تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الليبي.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «تواصلت هاتفيًا مع أخي العزيز موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب، وعبرت له عن استعدادنا الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية الموقتة بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا»، على ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

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وفي وقت سابق اليوم، أكد بوقادوم في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة، «استعداد بلاده للتعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار».

وانتخب ملتقى الحوار السياسي يوم الجمعة الماضي، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وزار بوقادوم طرابلس أواخر يناير، والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، معلنًا قرب إعادة افتتاح مقر السفارة الجزائرية بالعاصمة الليبية بعد غلقها سبع سنوات.

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