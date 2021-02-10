دراه: بدء عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لفتح الطريق الساحلي

أعلنت ما تعرف بغرفة عمليات سرت الجفرة اليوم الأربعاء، بدء فرق الهندسة العسكرية التابعة لها وللجيش أعمالها بإزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وأوضح الناطق باسم الغرفة، عبدالهادي دراه في تصريح صحفي، أن عمليات الإزالة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” واللجان الفرعية في سرت، قد انطلقت وأنه تم تزويد فرق الهندسة بالمعدات اللازمة والتجهيزات الخاصة بالهندسة العسكرية.

وكان رئيس وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة في اللجنة العسكرية 5+5 أحمد أبو شحمة قد أعلن أن خطة نزع الألغام ومخلفات الحرب تبدأ اليوم الأربعاء.

وأشار أبوشحمة إلى أن أعضاء اللجنة الفرعية من الهندسة العسكرية والضباط الميدانيين قد وضعوا خطة لنزع الألغام وحماية المواطنين تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وقال أبوشحمة إن هناك استعدادات حثيثة لسحب القوات والقوات المساندة من خطوط التماس، وأن أعضاء اللجنة متوافقون تماما على وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة ونزع الألغام ومخلفات الحرب، لافتا إلى أن التنسيق جار مع مجلس الأمن لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب سواء من الجبهات أو القواعد العسكرية في كامل أنحاء البلاد.

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