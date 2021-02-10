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السفير البريطاني لـ«اللافي»: ندعم استقرار ليبيا عبر إجراء الانتخابات في ديسمبر

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي الجديد عبد الله اللافي، عن تجديد دعم بلاده لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، بحسب ما غرد على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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