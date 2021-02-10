«العزابي»: حزبنا يدعم «الحوار» لحل الأزمة في البلاد

قالت الناطق باسم حزب “العدالة والبناء” – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – سميرة العزابي، إن: “تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 هو رهان جماعي لكل أطراف الحوار، ونحن في الحزب كطرف داعم للحوار ومخرجاته نرى أنه من الضروري تعاون الجميع لأجل الوفاء بهذا الالتزام” على حد قولها.

أضافت “العزابي” في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للحزب – أن: “أول خطوة هي دعم السلطة التنفيذية الجديدة والتعجيل باعتمادها لتمكينها من التفرغ لمهامها، لأن فشلها سيكون فشلا جماعيا لكل الليبيين وسينعكس سلبا على آجال وشروط تنظيم الانتخابات” وفق تعبيرها.

وواصلت “العزابي”: “الخطوات الأخيرة التي اتخذت في المسار الدستوري والعسكري تظهر حجم الثقة والتفاؤل الذي أنتجه اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، وتأثيره الإيجابي عليهما، واختيار هذه السلطة التنفيذية الموحدة رغم التنافس الشديد الذي رافق العملية بين مختلف القوائم والمرشحين، إلا أن النتيجة لم تقرأ بمنطق الخاسر والرابح، بل بمنطق قدرتنا جميعا على تجاوز خلافاتنا وخلق جسم موحد نجتمع كلنا على دعمه ليمر بنا من هذه المرحلة الحرجة” على حد تعبيرها.

واختتمت “العزابي”: “ملتقى الحوار كان فضاء لحسم العديد من الخلافات وسيكون ضامنا لتجاوز ما تبقى من خلاف حول القاعدة الدستورية والوصول لنقطة إجماع تستجيب لمخاوف الجميع، وهذا ما يتفق مع رؤيتنا في الحزب على أن الحوار هو الحل للأزمة السياسية” على حد زعمها.