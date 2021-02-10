«تعليم الوفاق» تعلن مواعيد إعلان نتيجتي الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي

حدد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام في حكومة الوفاق المهندس عادل جمعة، الأحد الموافق 14 فبراير موعدًا لإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019- 2020.

وقال جمعة في بيان، إن إعلان نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019-2020، سيكون يوم الأحد الموافق 21 فبراير.

ونبه البيان طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في الدور الأول إلى أن الاستمارات سيتم توزيعها على مكاتب الامتحانات ابتداءً من الإثنين المقبل.

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