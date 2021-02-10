«نوفا»: المنفي يصل إلى بنغازي الخميس

يصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي صباح غدًا الخميس إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، على ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مكتبه الإعلامي.

وهذه هي الزيارة الأولى المنفي منذ توليه رئاسة المجلس.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي يوم الجمعة الماضي، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.



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