ليبيا الان

«نوفا»: المنفي يصل إلى بنغازي الخميس

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

يصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي صباح غدًا الخميس إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، على ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مكتبه الإعلامي.

وهذه هي الزيارة الأولى المنفي منذ توليه رئاسة المجلس.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي يوم الجمعة الماضي، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الحكومه والمجلس الرئاسي الجديد بائن عليهم اسرارهم في الحفظ والصون فنوفا الايطاليه علمت بالزياره المنفي الي بنغازي قبل علم الليبيين بها رغم انها تحرك داخلي لمسؤول وليس زياره خارجيه حتي تكون معلنه ومنتشره بكره نوفا ستقول لنا شنو كان غداءه بعد الفراغ منه الشئ بالشئ يذكر كان فيه دوله عربيه مطار سري عليه تكتم شديد حتي لا يتم لا قدر الله استهدافه من قبل العدو ولكن النكته ان المواطن البسيط والفلاح الذي يريد ان ينتقل من العاصمه الي مدن آخري يقول للسائق وحياتك راك تنسي عند المطار السري نزلني او علي قصاد المطار السري نزلني ماعادش تما مطار سري طالما الفلاح عارف انه مطار سري فهل سيغفل العدو عليه

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